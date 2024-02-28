Представлен смартфон Nubia Focus Pro с камерой на 108 Мп

На Mobile World Congress (MWC) 2024 компания ZTE представила новый смартфон Nubia Focus 5G Pro, который переносит профессиональную технологию мобильной фотографии на более доступные устройства.

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Новинка оснащена двойной камерой флагманского уровня с разрешением 108 Мп на базе технологии Neovision и пятью фокусными расстояниями. Также устройство предлагает множество функций, таких как встроенный в датчик алгоритм масштабирования, режим RAW, RAW HDR и видео 4K.

Особенности

Nubia Focus 5G Pro оснащён 6,72-дюймоыйм дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства отвечает процессор UniSoC T760, 8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели расположилась двойная основная камера:

главный датчик на 108 Мп (с OIS);

дополнительный сенсор.

Спереди установлена селфи-камера на 32 Мп.

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Кроме того, Nubia Focus 5G Pro обладает большой батареей ёмкостью 5000 мАч с технологией энергосбережения AI и высококачественным звуком DTS, обеспечивающим плавное аудиовизуальное и игровое восприятие. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Сроки выхода и цена