Представлен смартфон Nubia Focus Pro с камерой на 108 Мп

Представлен Nubia Focus Pro – смартфон с камерой на 108 Мп за $199
На Mobile World Congress (MWC) 2024 компания ZTE представила новый смартфон Nubia Focus 5G Pro, который переносит профессиональную технологию мобильной фотографии на более доступные устройства.
Новинка оснащена двойной камерой флагманского уровня с разрешением 108 Мп на базе технологии Neovision и пятью фокусными расстояниями. Также устройство предлагает множество функций, таких как встроенный в датчик алгоритм масштабирования, режим RAW, RAW HDR и видео 4K.
Особенности
Nubia Focus 5G Pro оснащён 6,72-дюймоыйм дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства отвечает процессор UniSoC T760, 8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
На задней панели расположилась двойная основная камера:
- главный датчик на 108 Мп (с OIS);
- дополнительный сенсор.
Спереди установлена селфи-камера на 32 Мп.
Кроме того, Nubia Focus 5G Pro обладает большой батареей ёмкостью 5000 мАч с технологией энергосбережения AI и высококачественным звуком DTS, обеспечивающим плавное аудиовизуальное и игровое восприятие. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт.
Сроки выхода и цена
Точной даты начала продаж Nubia Focus 5G Pro производитель не раскрыл. Стоимость данной серии стартует от $199.
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