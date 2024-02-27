Таран астероида зондом DART дал неожиданный результат

Международная группа ученых из Швейцарии, Японии, США и других стран изучила последствия миссии NASA по отклонению астероида Диморф с помощью удара специального зонда DART. Оказалось, что аппарат не только сбил космическую скалу с первоначального курса, но и изменил ее форму. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

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По словам специалистов, масса зонда DART составляла 580 килограммов, тогда как Диморф весил около 5 млн тонн. Столкновение объектов с такой разницей в массе сопоставимо с муравьем, который врезался сразу в два автобуса. Однако в данном случае муравей двигался со скоростью шесть километров в секунду, и его воздействие произвело ощутимый эффект.

Как показало моделирование, при ударе DART выбил из Диморфа около 20 тыс. тонн камней и других материалов. Отдача от встречи с кораблем замедлила астероид, увеличив время его вращения вокруг астероида-спутника Дидима на 30 минут.

Столкновение DART с Диморфом также позволило лучше изучить структуру этого объекта. Оказалось, что астероид имеет достаточно слабую конструкцию и состоит из рыхлых обломков.