Названы модели iPhone, которые обновятся до iOS 18

Инсайдерский портал MacRumors назвал модели айфонов, которые обновятся до iOS 18. Также издание рассказало, как обстоят дела с iPadOS 18.

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Обе операционные системы Apple должна представить в июне на ежегодной конференции разработчиков WWDC. Инсайдеры сообщили, что iOS 18 получат все современные линейки айфонов — от iPhone 15 Pro Max до младших версий iPhone 11. В этом перечне и iPhone XS, XS Max, iPhone XR, iPhone SE 2.

Не обновятся модели старше iPhone XS. Не получат обновления до iPadOS 18 10,5" модели iPad Pro 1-го поколения и 12,9" модели iPad Pro 2-го поколения, которые Apple выпустила в 2017 году.