Назван срок третьих летных испытаний Starship

Третьи летные испытания многоразовой транспортной системы Starship американской компании SpaceX могут состояться в середине марта. Соответствующий срок называется в публикации SpaceNews.

© SpaceX

Издание подчеркивает, что запуск в указанный срок стал возможным, поскольку Федеральное авиационное управление США завершило расследование произошедшего в ходе второго летного испытания Starship, когда первая и вторая ступени системы после отделения друг от друга взорвались.

Регулятор выписал компании 17 предписаний, касающихся многоразовой системы, из которых 7 затрагивают первую ступень и 10 — вторую.

В январе генеральный директор SpaceX Илон Маск в ходе встречи с сотрудниками в Южном Техасе заявил, что компания запланировала провести до десяти летных испытаний перспективной системы Starship в 2024 году.