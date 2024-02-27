Названы причины массового сбоя в работе соцсетей и мессенджеров

Падение Telegram и ряда других мессенджеров случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора, рассказал в беседе с «Дума ТВ» зампред думского комитета по информационной политике, информационных технологиям и связи Антон Ткачев.

27 февраля произошел массовый сбой в работе соцсетей и мессенджеров, а также отмечался нестабильный сигнал мобильного интернета у сотовых операторов. В частности, не работали Telegram, Viber, Zoom, YouTube и WhatsApp*(принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Депутат пояснил, что были проведены настройки соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора, а также технологий, которые предотвращают или будут предотвращать в случае необходимости доступ к этим платформам и сервисам.

«В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов», — отметил Ткачев.