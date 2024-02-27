Российские ученые опровергли данные о начале магнитной бури на Земле

Магнитной бури на Земле не наблюдается, геомагнитное поле планеты спокойное, говорится в сообщении Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") и подтверждается актуальными данными мониторинга космической погоды.

Ранее несколько СМИ написали, что на планете началась магнитная буря после вспышек на Солнце.

"Геомагнитное поле, по данным среднеширотных станций, спокойное с отдельными периодами неустойчивости. По данным высокоширотных станций, от очень спокойного до спокойного с отдельными периодами неустойчивости", - говорится в сообщении.

На 18:00 мск данные космической погоды показывают полный штиль на планете по трем главным показателям - G (Степень возмущенности магнитного поля Земли), S (Уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек) и R (Влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли). Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на 18:00 мск также указывают, что в настоящий момент на планете нет магнитной бури.

Прогноз космической погоды

Согласно прогнозу ИПГ, 27-28 февраля возможна умеренная вспышечная солнечная активность, однако ожидаются вспышки самого высокого класса Х, в том числе протонные.