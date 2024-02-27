На Земле началась магнитная буря

Три мощные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле, рассказали специалисты центра погоды «Фобос», Об этом пишет РИА «Новости».

В центре пояснили, что развития магнитных бурь сегодня, 27 февраля, не ожидалось. В связи с этим, заметили синоптики, с высокой долей вероятности начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и вскоре прекратится.

Метеорологи отметили, что это первая магнитная буря с начала года. Они добавили, что ей присвоили класс G1.

По их данным, после трех мощных вспышек часть солнечного вещества зацепила Землю.