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«Фобос»: на Земле началась неожиданная магнитная буря

Три мощные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле, рассказали специалисты центра погоды «Фобос», Об этом пишет РИА «Новости».

На Земле началась магнитная буря
© globallookpress.com

В центре пояснили, что развития магнитных бурь сегодня, 27 февраля, не ожидалось. В связи с этим, заметили синоптики, с высокой долей вероятности начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и вскоре прекратится.

Метеорологи отметили, что это первая магнитная буря с начала года. Они добавили, что ей присвоили класс G1.

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По их данным, после трех мощных вспышек часть солнечного вещества зацепила Землю.

Ранее сообщалось, что входящее в активную зону AR3590 гигантское солнечное пятно значительно увеличилось.

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