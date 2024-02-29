Слух: в iOS 18 появятся новые интеграции ИИ

2024 год может стать «годом ИИ» для Apple — даже сам Тим Кук намекал, что приоритетом компании на ближайшее время станет искусственный интеллект. Портал 9to5mac.com рассказал, какие новые функции могут появиться в iOS 18.

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В Интернете ходит много слухов о том, что Apple сосредоточилась на интеграции ИИ в iOS. По данным Bloomberg, компания рассматривает iOS 18 как «одно из крупнейших» обновлений за всю историю операционной системы, и его главной фишкой будут новые функции на базе ИИ.

Журналист Bloomberg Марк Гурман прошлым июлем также сообщил, что Apple создала собственную языковую модель, которую называют AppleGPT. Проект использует программную инфраструктуру Ajax: компания начала разработку этого проекта в 2022 специально для поддержки инициатив по машинному обучению. Ajax будет выступать фундаментом для функций на базе ИИ во всех продуктах Apple в будущем.

Если же говорить о конкретных новшествах, то сейчас слухи утверждают, что в iOS 18 появятся следующие фишки.