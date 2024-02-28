ZTE представила на MWC 2024 музыкальный смартфон Nubia Music

В рамках технологической выставки Mobile World Congress 2024 в Барселоне компания ZTE представила музыкальный смартфон Nubia Music. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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В первую очередь Nubia Music выделяется необычным дизайном задней крышки, динамика и блока камер. Также в устройстве предусмотрено два 3,5-мм разъема для наушников. Согласно заявлению производителя, Nubia Music на 600% громче других смартфонов. Еще в устройстве предусмотрен некий ИИ, который фильтрует высокие частоты, что позволяет динамику звучать чисто при «экстремально высокой громкости».

Что касается технических характеристик, Nubia Music оснащен процессором Unisoc и предлагает 8 ГБ памяти в сочетании со 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Устройство имеет 6,6-дюймовый IPS-экран c разрешением HD+ и частотой обновления до 90 Гц.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку.