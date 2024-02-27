На Земле началась магнитная буря

Её спровоцировали три мощные вспышки на Солнце 22 и 23 февраля, которые стали крупнейшими за последние семь лет.

Специалисты предполагали, что эти вспышки не заденут Землю, однако магнитосфера всё-таки перешла в возмущённое состояние, сообщает центр погоды «Фобос». Уточняется, что сила магнитной бури 5 баллов и она продлится недолго.