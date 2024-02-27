Названы причины гибели корабля Starship

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило расследование причин гибели космического корабля Starship, рассказал обозреватель Эрик Бергер в статье для портала Ars Technica.

Первая ступень ракеты-носителя корабля Starship, взлетевшего с космодрома в Техасе 18 ноября 2023 года, взорвалась в воздухе вскоре после старта. Связь с кораблем была потеряна спустя 10 минут полета.

Специалисты пояснили, что первая ступень сверхтяжелой ракеты-носителя во время полета работала штатно, двигатели Raptor запустились успешно.

По их словам, после выполнения «горячего разделения» ступеней, в ходе которого Starship отделился от Super Heavy, первая ступень должна была совершить мягкую посадку в Мексиканском заливе.

Вместе с тем, уточнили в пресс-службе SpaceX, когда Super Heavy включила двигатели, она взорвалась. Причиной катастрофы с высокой долей вероятности было засорение фильтра, через который жидкий кислород подается в двигатели.

Утечка жидкого кислорода, в свою очередь, привела к возгоранию, пожару и последующей потере связи между бортовыми компьютерами Starship. В связи с этим активировалась система прекращения полета и корабль взорвался.

В компании заметили, что SpaceX придется выполнить 17 корректирующих мер для получения лицензии FAA для следующего запуска Starship, который может состоятся уже в марте.