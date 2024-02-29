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Xiaomi рассказала, сколько будет стоить ремонт новейшего Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi не только представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, но и сразу же обнародовала цены на его ремонт.

В Xiaomi назвали стоимость ремонта новейшего Xiaomi 14 Ultra
© Ferra.ru

Это позволяет потенциальным покупателям заранее оценить расходы на обслуживание устройства.

Цены на запчасти:

  • Экран: 1350 юаней (~$187)
  • Аккумулятор: 179 юаней (~$25)
  • Задняя крышка: 290 юаней (~$40)
  • Материнская плата: 12/256 ГБ - 2730 юаней ($379), 16/512 ГБ - 2880 юаней ($400), 16ГБ/1ТБ - 3030 юаней (~$421)
  • Дочерняя плата: 50 юаней (~$7)
  • Задняя камера (сверхширокоугольная): 490 юаней (~$69)
  • Задняя камера (широкоугольная): 1000 юаней (~$139)
  • Задняя камера (телеобъектив): 180 юаней (~$25)
  • Фронтальная камера: 60 юаней (~$8)
  • Динамик: 30 юаней (~$4)

Напомним, что Xiaomi 14 Ultra оснащен топовым процессором Snapdragon 8 Gen 3, 6.73-дюймовым OLED-экраном и квадрокамерой Leica.

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