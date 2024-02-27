Ученые изучили воздействие гарнитуры Apple Vision Pro на мозг человека

Apple выпустила долгожданную гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Стартовая цена этого гаджета составляет 3500 долларов, а позиционируется он как пространственный компьютер. То есть нечто вроде альтернативы стандартному ноутбуку или настольному компьютеру.

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В пресс-релизе компании Apple от июня 2023 года говорилось, что Vision Pro предназначен для использования в течение всего дня. Некоторые энтузиасты уже успели протестировать гарнитуру: они используют её десятки часов подряд и даже спят в ней.

Тем не менее многие эксперты скептически относятся к тому, что такого рода гарнитуры могут (или должны) заменить наши физические мониторы, клавиатуры и мыши. Есть опасения, что из-за длительного пользования таким устройством у человека может развиться морская болезнь, возникнет новый тип социальной изоляции, проявятся другие непредсказуемые последствия.

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) — невероятные инструменты для создания уникальных и захватывающих впечатлений, отмечает Джереми Бейленсон, директор-основатель Лаборатории виртуального человеческого взаимодействия Стэнфордского университета.

Marfuse Ltd./Alamy Stock Photo

Очки Apple весом 1,4 фунта (0,6 кг) используют датчики, в том числе лидарный сканер и массив камер, чтобы помещать людей в так называемую «смешанную реальность». Камеры, обращённые наружу, позволяют смотреть, что окружает пользователей, в режиме реального времени, а два небольших экрана, расположенные прямо перед глазами, одновременно отображают интерактивное цифровое пространство.

В ходе исследования, опубликованного ранее в этом месяце, Бейленсон и другие учёные оценили некоторые краткосрочное влияние смешанной реальности на человека. Они обнаружили, что ношение гарнитуры серьёзно ограничивает зрительное восприятие пользователя, может изменить его социальное поведение и двигательные функции. Технология сквозной передачи имеет особенности, которые часто вызывают визуальные задержки и другие искажения. К примеру, насыщенность цвета часто меняется, свет тускнеет, некоторые объекты кажутся слишком близкими или размытыми. Несмотря на впечатляющие характеристики Vision Pro, разрешение изображения в них всё равно ниже того, которое привык воспринимать человеческий глаз.

Пока специалисты не рекомендуют проводить в Vision Pro несколько часов в сутки.

Гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, смешанной реальности также часто вызывают «симуляционную болезнь» — набор неприятных симптомов, включающих тошноту, головную боль, головокружение и усталость глаз. Учёные уже сталкивались с тошнотой в ходе большинства сеансов работы с устройством, хотя тесты обычно длились менее часа. Даже небольшой уровень симуляторной болезни может повлиять на качество жизни людей, их уровень активности и производительность.