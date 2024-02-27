Российские ученые открыли новый минерал в Карелии

Российские ученые описали новый минерал, найденный на Заонежском полуострове Карелии. Ему присвоили название селеноджуноит.

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Ранее минерал джуноит обнаружили в Австралии. Но в образце из Карелии также выявили селен, что и отразилось в международном названии.

В пресс-службе Карельского научного центра РАН рассказали, что ученые обследовали месторождение Средняя Падма на Заонежском полуострове. В разные годы там находили такие минералы, как падмаит (PdBiSe), судовиковит (PtSe2) и малышевит (PdBiCuS3).

Идентифицировать новый минерал оказалось непросто, поскольку он тесно сросся с селенидом свинца – клаусталитом. Московские минералоги провели ряд исследований, чтобы установить его структуру.

Международная комиссия по новым минералам утвердила селеноджуноит в качестве нового минерального вида летом 2023 года. Этот минерал стал 14-м по счету, открытым в Карелии.