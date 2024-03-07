Могут ли животные почувствовать человеческий страх?

Долгое время ученые спорили о том, могут ли животные «учуять» человеческий страх, но ответить на этот вопрос не так просто, как кажется. Портал livescience.com рассказал, как специалисты изучали реакцию животных на эмоции человека.

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Чтобы разобраться в физиологии страха, исследователи по большей части исключили присутствие человека из уравнения: например, собаки реагируют на человеческую мимику и язык тела. Вместо этого специалисты сосредоточились на том, как собаки и лошади реагируют на различные запахи, источаемые людьми при просмотре приятных и страшных видео.

В 2023 году ученые провели следующий эксперимент. Испытуемые люди в разные дни смотрели клипы из комедий и фильмов ужасов, после чего сдавали образцы пота. Подопытные также рассказывали, какой объем счастья или страха они испытали от просмотра каждого клипа. Затем ученые показали разные образцы лошади, чтобы увидеть, меняется ли реакция животного в зависимости от эмоций человека.

Поначалу специалисты не были уверены, каким будет результат, однако лошади действительно реагировали на запахи по-разному. Так, животное обнюхивало «счастливые» образцы только левой ноздрей, что примечательно, т.к. оба полушария мозга в млекопитающих выполняют разные функции. Иными словами, лошадь восприняла этот запах как позитивный с эмоциональной точки зрения. А когда ученые показали «страшные» образцы, лошадь обнюхивала их дольше и использовала обе ноздри.

Стоит отметить, что эта реакция совсем не означает, что лошади понимают концепт страха. Тем не менее, результат на лицо: они действительно различают запахи в зависимости от эмоционального состояния человека. Вопрос в том, какие именно химические соединения в составе пота влияют на реакцию лошади. Пока что ученые считают, что причина может крыться в адреналине и андростадиеноне.

Если говорить о собаках, то в 2018 году похожий опыт провели на лабрадорах. Разница лишь в том, что образцы презентовали собаке в запертой комнате, где присутствовал незнакомый человек и хозяин животного. Эксперимент подтвердил, что собаки тоже по-разному реагируют на запахи в зависимости от эмоций человека.