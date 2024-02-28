С февральскими обновлениями Windows 11 возникли проблемы

В Microsoft подтвердили проблемы с установкой февральских обновлений. При попытке инсталлировать апдейты на системы Windows 11 22H2 и 23H2 пользователи видят ошибку 0x800F0922 (загрузка останавливается на 96%).

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Помимо самого кода, система выдаёт сообщение:

«Что-то пошло не так. Не стоит беспокоиться — изменения отменяются. Пожалуйста, не выключайте компьютер».

Представители Microsoft уже прокомментировали ситуацию, подтвердив наличие очередного бага:

«Устройства на Windows 11 могут столкнуться с проблемой установки патчей, выпущенных 13 февраля 2024 года (KB5034765). На 96% загрузки система может перестать отвечать на действия пользователя».

Пока разработчики работают над фиксом, корпорация предлагает временное решение: удалить скрытую директорию C:\$WinREAgent. После этого стоит перезагрузить компьютер.