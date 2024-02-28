С февральскими обновлениями Windows 11 возникли проблемы

Февральские обновления Windows 11 падают с ошибкой 0x800F0922
В Microsoft подтвердили проблемы с установкой февральских обновлений. При попытке инсталлировать апдейты на системы Windows 11 22H2 и 23H2 пользователи видят ошибку 0x800F0922 (загрузка останавливается на 96%).
Помимо самого кода, система выдаёт сообщение:
«Что-то пошло не так. Не стоит беспокоиться — изменения отменяются. Пожалуйста, не выключайте компьютер».
Представители Microsoft уже прокомментировали ситуацию, подтвердив наличие очередного бага:
«Устройства на Windows 11 могут столкнуться с проблемой установки патчей, выпущенных 13 февраля 2024 года (KB5034765). На 96% загрузки система может перестать отвечать на действия пользователя».
Пока разработчики работают над фиксом, корпорация предлагает временное решение: удалить скрытую директорию C:\$WinREAgent. После этого стоит перезагрузить компьютер.
Есть мнение, что новые баги обновлений связаны с Windows Recovery Environment (WinRE), которая уже ранее становилась причиной некорректной работы апдейтов.