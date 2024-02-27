В России наблюдаются сбои в работах YouTube, WhatsApp* и VK

Россияне жалуются на сбои в работах YouTube, WhatsApp* и VK
Россияне начали жаловаться на сбои в работах популярных сервисов. В их числе YouTube, Whatsapp*, Zoom и VK. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Говоря о видеохостинге, пользователи жалуются на невозможность загрузить видео. Некоторые пользователи не могут открыть сайт.
В приложении VK некоторые пользователи не могут загрузить опрос и фотографии. Также они обращают внимание на долгую загрузку сайта.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.