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Россияне жалуются на сбои в работах YouTube, WhatsApp* и VK

Россияне начали жаловаться на сбои в работах популярных сервисов. В их числе YouTube, Whatsapp*, Zoom и VK. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

В России наблюдаются сбои в работах YouTube, WhatsApp* и VK
© Unsplash

Говоря о видеохостинге, пользователи жалуются на невозможность загрузить видео. Некоторые пользователи не могут открыть сайт.

В приложении VK некоторые пользователи не могут загрузить опрос и фотографии. Также они обращают внимание на долгую загрузку сайта.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Наука и техника