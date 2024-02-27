К сбою в работе Telegram могла привести хакерская атака

Сбой в работе Telegram и других популярных сервисов в России мог случиться ввиду человеческого фактора или хакерской атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

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«Такие инциденты были и будут, по самым разным причинам: от человеческого фактора до хакерской атаки», – написал депутат.

Горелкин считает, что не столько важны причины сбоев сколько скорость, с которой они решаются. По его словам, от времени ликвидации проблем зависит масштаб ущерба для российской экономики.

«Непростое время выдвигает серьезные требования к кибербезопасникам: они должны уметь работать слаженно и справляться с инцидентами максимально быстро», – добавил Горелкин.