Представлен работающий без приложений ИИ-смартфон Deutsche Telekom

На международной выставке MWC 2024 в Барселоне оператор Deutsche Telekom представил смартфон со встроенным искусственным интеллектом, для работы которого не нужны приложения. Все функции устройства осуществляются с помощью ИИ, который реагирует на голосовые команды пользователя, сообщает портал Android Authority.

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Отмечается, что прототип основан на существующем смартфоне T Phone от Deutsche Telekom. В ходе теста журналист Android Authority запросил у голосового ассистента в смартфоне найти подарок для своей дочери. ИИ предложил ему выбрать из списка товаров на экране, после чего журналист попросил показать видеообзор. Ассистент нашел и запустил соответствующий видеоролик на YouTube. Подробное видео с демонстрацией работы показано на канале портала.

Разработчики утверждают, что пользователь такого смартфона сможет совершать покупки прямо из поисковой выдачи без необходимости скачивать приложения интернет-магазинов. Они также полагают, что через 5-10 лет привычные мобильные приложения перестанут существовать, и взаимодействие со смартфоном изменится.