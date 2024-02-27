Представлен работающий без приложений ИИ-смартфон Deutsche Telekom

Журналист показал ИИ-смартфон Deutsche Telekom, для которого не нужны приложения
На международной выставке MWC 2024 в Барселоне оператор Deutsche Telekom представил смартфон со встроенным искусственным интеллектом, для работы которого не нужны приложения. Все функции устройства осуществляются с помощью ИИ, который реагирует на голосовые команды пользователя, сообщает портал Android Authority.
Отмечается, что прототип основан на существующем смартфоне T Phone от Deutsche Telekom. В ходе теста журналист Android Authority запросил у голосового ассистента в смартфоне найти подарок для своей дочери. ИИ предложил ему выбрать из списка товаров на экране, после чего журналист попросил показать видеообзор. Ассистент нашел и запустил соответствующий видеоролик на YouTube. Подробное видео с демонстрацией работы показано на канале портала.
Разработчики утверждают, что пользователь такого смартфона сможет совершать покупки прямо из поисковой выдачи без необходимости скачивать приложения интернет-магазинов. Они также полагают, что через 5-10 лет привычные мобильные приложения перестанут существовать, и взаимодействие со смартфоном изменится.
По информации источника, если смартфон выйдет в массовое производство, Deutsche Telekom предоставит пользователям на выбор обычный интерфейс Android и основанный на ИИ. За прошивку со встроенным искусственным интеллектом отвечали Deutsche Telekom в сотрудничестве с Qualcomm и Brain.AI. Дата релиза и цена смартфона пока не объявлены.