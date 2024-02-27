Созданы человеческие мини-сердца

Ученые Университета штата Мичиган создали человеческие мини-сердца для исследования развития сердца человека и врожденных пороков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Органоиды разработаны с использованием донорских плюрипотентных стволовых клеток взрослых с имитацией некоторых аспектов внутриутробной беременности. Мини-сердца, полученные с использованием этой стратегии индукции развития, удивительно схожи с сердцами человеческого эмбриона соответствующего возраста.

Также было показано, что органоиды демонстрируют некоторые особенности сердечного развития, обнаруженные в примитивном сердце после стадии сердечной трубки.