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OnePlus Watch 2 начали продаваться за пределами Китая

Фанаты OnePlus ликуют! Умные часы OnePlus Watch 2, вышедшие сначала на китайском рынке, теперь доступны и за его пределами.

OnePlus Watch 2 начали продаваться за пределами Китая
© Ferra.ru

Новинка получила стильный дизайн, мощную начинку и два режима работы, обеспечивающие впечатляющую автономность.

Стильный и надежный: корпус часов из нержавеющей стали с лаконичной отделкой сочетается с удобным ремешком из фторкаучука. Выбирайте из двух цветов: классический черный или дерзкий зеленый.

Два режима работы: OnePlus Watch 2 работает как на Wear OS с чипом Snapdragon W5, так и на RTOS с BES 2700. RTOS обеспечивает 12 дней автономности, отслеживая активность, сон и другие показатели. Wear OS открывает доступ к приложениям и функциям Google.

Яркий AMOLED-дисплей: 1.43-дюймовый экран с разрешением 466 x 466 пикселей и частотой обновления 60 Гц гарантирует красочную и четкую картинку.

Всегда на связи: отслеживайте пульс, уровень кислорода в крови, сон, стресс и другие параметры. Часы поддерживают множество спортивных режимов, от ходьбы до плавания и тенниса.

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