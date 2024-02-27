ZTE показала мощный планшет nubia Pad 3D II с трехмерным экраном

В ходе выставки MWC 2024 в Барселоне китайская компания ZTE представила 3D-планшет nubia Pad 3D II, который может показывать трехмерные изображения без использования 3D-очков. Об этом говорится на сайте компании.

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Планшет nubia Pad 3D II, как следует из названия, является усовершенствованной версией предыдущей модели 2023 года. Для отображения 3D-контента без необходимости ношения специальных очков в планшете применяется технология Neovision 3D Anytime на основе искусственного интеллекта, которая позволяет не только конвертировать 2D-контент в трехмерный, но и анализировать и корректировать 3D-изображение в зависимости от движений глаз пользователя. Также с помощью ИИ можно снимать 3D-фото и видео с помощью встроенной камеры.

За производительность планшета отвечает прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 и 512 ГБ встроенной памяти. Экран на 12 дюймов с разрешением 2,5K поддерживает частоту обновления изображения 144 Гц. Также заявлен угол обзора 3D-изображения в 86 градусов, что обеспечивает комфортный просмотр под разными ракурсами.

Аккумулятор nubia Pad 3D II имеет емкость 10000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 66 Вт. Среди прочих особенностей выделяют наличие четырех динамиков с поддержкой 3D-эффектов DTS:X Ultra, два микрофона с функцией шумоподавления и поддержку 5G.