Tecno представила смартфон Camon 30 Premier с четырьмя камерами по 50 Мп

На международной выставке MWC 2024 в Барселоне компания Tecno представила смартфон Camon 30 Premier с четырьмя 50-мегапиксельными камерами. Об этом сообщает портал 4pda.

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Новинка оснащается AMOLED-экраном диагональю 6,77 дюйма с разрешением 2780х1264 пикселей и динамической частотой обновления до 120 Гц. Блок камеры состоит из трех модулей по 50 мегапикселей: основной с оптической стабилизацией изображения (OIS), ультраширокоугольного и телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом и перископом. Селфи-камера тоже получила датчик с разрешением 50 Мп.

За производительность смартфона отвечает чип MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, а аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт. Camon 30 Premier имеет стереодинамики и поставляется с предустановленной операционной системой Android 14.

Кроме того, Tecno представила смартфон Camon 30 Pro, который является упрощенной версией Premier. У него также есть четыре камеры по 50 мегапикселей, но экран имеет разрешение 2436х1080 пикселей и частоту 144 Гц без динамической регулировки. Также отсутствует телеобъектив, вместо которого используется датчик глубины на 2 Мп.