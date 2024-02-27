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Xiaomi раскрыла смартфоны, которые обновятся до HyperOS уже в ближайшие месяцы

Накануне Xiaomi представила международную версию Xiaomi 14, включая топовый Ultra с новейшей оболочкой HyperOS. Но не только эти устройства получат доступ к новой системе!

Xiaomi назвала устройства, которые обновятся до HyperOS
© Ferra.ru

Компания также обнародовала список смартфонов, которые будут обновлены до HyperOS в I половине 2024 года. Список не такой большой, но Xiaomi постепенно наращивает темпы обновления для глобальной аудитории.

Смартфоны:

  • Серия Xiaomi 14 (уже установлена)
  • Серия Redmi Note 13
  • Серия Xiaomi 13
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G
  • Серия Xiaomi 13T
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Серия Xiaomi 12
  • Redmi Note 12 5G

Планшеты:

  • Xiaomi Pad 6S Pro (уже установлена)
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi Pad SE

Носимые устройства:

  • Xiaomi Watch S3 (уже установлены)
  • Xiaomi Smart Band 8 Pro (уже установлены)

Как видно из списка, HyperOS уже установлена на новых устройствах, таких как Xiaomi 14, Watch S3, Smart Band 8 Pro и Pad 6S Pro.

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