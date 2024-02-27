Xiaomi назвала устройства, которые обновятся до HyperOS

Накануне Xiaomi представила международную версию Xiaomi 14, включая топовый Ultra с новейшей оболочкой HyperOS. Но не только эти устройства получат доступ к новой системе!

© Ferra.ru

Компания также обнародовала список смартфонов, которые будут обновлены до HyperOS в I половине 2024 года. Список не такой большой, но Xiaomi постепенно наращивает темпы обновления для глобальной аудитории.

Смартфоны:

Серия Xiaomi 14 (уже установлена)

Серия Redmi Note 13

Серия Xiaomi 13

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Серия Xiaomi 13T

Redmi Note 12 Pro 5G

Серия Xiaomi 12

Redmi Note 12 5G

Планшеты:

Xiaomi Pad 6S Pro (уже установлена)

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

Носимые устройства:

Xiaomi Watch S3 (уже установлены)

Xiaomi Smart Band 8 Pro (уже установлены)