Xiaomi назвала устройства, которые обновятся до HyperOS

Xiaomi раскрыла смартфоны, которые обновятся до HyperOS уже в ближайшие месяцы
Накануне Xiaomi представила международную версию Xiaomi 14, включая топовый Ultra с новейшей оболочкой HyperOS. Но не только эти устройства получат доступ к новой системе!
Компания также обнародовала список смартфонов, которые будут обновлены до HyperOS в I половине 2024 года. Список не такой большой, но Xiaomi постепенно наращивает темпы обновления для глобальной аудитории.
Смартфоны:
- Серия Xiaomi 14 (уже установлена)
- Серия Redmi Note 13
- Серия Xiaomi 13
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Серия Xiaomi 13T
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Серия Xiaomi 12
- Redmi Note 12 5G
Планшеты:
- Xiaomi Pad 6S Pro (уже установлена)
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad SE
Носимые устройства:
- Xiaomi Watch S3 (уже установлены)
- Xiaomi Smart Band 8 Pro (уже установлены)
Как видно из списка, HyperOS уже установлена на новых устройствах, таких как Xiaomi 14, Watch S3, Smart Band 8 Pro и Pad 6S Pro.
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