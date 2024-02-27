Приложение СБПэй удалили из App Store

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором российской платежной системы «Мир», удалили из AppStore, убедились корреспонденты Frank Media. В частности, из магазина приложений для IOS пропали приложения СБПэй и «Привет!)». При этом в Google Play эти приложения пока доступны.

НСПК попала под блокирующие санкции США 23 февраля 2024 года. Однако уже в 2023 году OFAC предупреждало, что будет расценивать работу НСПК за пределами России как обход санкций и советовало иностранным компаниями не работать с оператором системы «Мир».

СБПэй — это мобильное приложение для быстрой оплаты товаров и услуг смартфоном. Оплату можно провести по NFC-табличке (это доступно пользователем Androip) и по QR-коду. Плюс через приложение можно было зарегистрироваться в программе лояльности и получать кэшбек. Приложение «Привет!» рассказывало об акциях СБП, а также давало возможность получать моментальный кешбек.

Frank Media направили запрос в НСПК.