Google Docs на Android получил функцию аннотаций для рукописных заметок

На MWC 2024 Google представила обновление для Google Docs на устройствах Android — функцию аннотаций. Теперь пользователи могут маркировать свои документы, подобно тому, как они делают это ручкой на бумаге.

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Обновление позволяет использовать пальцы или стилус для написания заметок, выделения текста и обведения слов. Функционал будет доступен на планшетах и смартфонах под управлением Android, что открывает большие возможности для устройств с гибкими экранами, придавая им еще больший потенциал в плане продуктивности. Также это обновление сделает подписание цифровых документов более плавным и удобным.