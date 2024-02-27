Блогер сравнил камеры компактных флагманов Xiaomi 14 и iPhone 15 Pro

Ведущий YouTube-канала Daniel Sin выяснил, какой телефон премиум-класса снимает фото и видео лучше: Xiaomi 14 или iPhone 15 Pro.

Фронтальная камера записывает видео лучше однозначно на iPhone. Что касается снимков, то здесь всё интереснее. К примеру, на Xiaomi 14 вы можете выбрать при съёмке режим Authentic или Vibrant. На iPhone 15 Pro подобной функции нет.

В портретном режиме оба смартфона делают великолепные фото. При этом вы можете выбирать на Xiaomi фокусное расстояние 35, 50, 75 или 90 мм. Это даёт гораздо больше возможностей, чем просто увеличение 2 и 3 раза на iPhone.

Широкоугольная камера на iPhone имеет немного больший угол обзора по сравнению с Xiaomi. Также вы на iPhone можете увеличить объект максимум в 15 раз, тогда как на Xiaomi — в 60 раз.

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

Daniel Sin

В ночное время в целом яркие объекты лучше обрабатывает iPhone. Однако при 15-кратном увеличении этих объектов более чёткое фото получается на Xiaomi.