В России подорожали смартфоны и ноутбуки

Средняя стоимость смартфонов, планшетов и ноутбуков в России за 2023 год выросла на 10-15%. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров.

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Сильнее всего (на 37% год к году) выросла цена на смартфоны Apple – на январь 2024 году их средняя стоимость равнялась 100 тыс. руб. Далее с ростом цен на 10-18% идут Android-смартфоны. Тройку лидеров замыкают ноутбуки с диагональю экранов от 12 до 17 дюймов, стоимость которых за год поднялась на 13%. Далее – ноутбуки с диагональю аркана свыше 17 дюймов (12,5%) и планшеты (9%).

Всего с января 2023 по январь 2024 года в России, как пишет «Ъ», было продано 2,6 млн смартфонов на сумму 66 млрд руб., что год к году на 13% больше в штуках и 33% в деньгах. Продажи ноутбуков за год увеличились на 12% (до 3,6 млн устройств) в штуках и на 11% (до 220 млрд руб.) в деньгах. Рынок планшетов вырос в штуках и деньгах на 32% (до 2,4 млн устройства) и 30% (до 49,8 млрд руб.) соответственно.

Ключевыми факторами роста цен стали изменения ключевой ставки ЦБ и курсов валют, а также сложности в логистике.