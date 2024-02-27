Motorola начнет использовать Corning Gorilla Glass во всех своих смартфонах

Motorola объявила о заключении нового соглашения на MWC, согласно которому она начнет использовать стекло Corning Gorilla Glass во всех своих смартфонах.

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Хотя Gorilla Glass уже давно является стандартом среди Android-телефонов, другие опции тоже были востребованы, особенно в среднем и бюджетном сегментах, где часто применяется стекло под названием «Dragontail».

Однако в 2024 году Motorola приняла решение использовать исключительно Gorilla Glass на всех своих смартфонах. Пока нет точной информации, какие типы будут использоваться, но на MWC были продемонстрированы Gorilla Glass 5 и Gorilla Glass Victus 2.