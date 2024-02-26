Apple делает похожее на iPad и HomePod гибридное устройство для дома

Apple продолжает работать над новым смарт-динамиком HomePod со встроенным дисплеем, но релиз устройства вряд ли состоится раньше 2025 года. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

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В своем новом информационном бюллетене Power On Гурман сообщили, что Apple уже работает над HomePod с похожим на iPad экраном с зарубежными поставщиками, но проект далек от завершения. По словам инсайдера, компания еще не добилась прогресса, достаточного, чтобы устройство можно было вставлять в план релизов на ближайшее время.

Гурман добавил, что Apple также рассматривала разработку устройства, сочетающего в себе Apple TV, HomePod и камеру FaceTime. Еще американский IT-гигант задумывается над созданием «умного» дисплея вроде iPad, который можно было бы крепить к стене с помощью магнита.