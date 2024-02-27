Птичий грипп достиг материковой части Антарктиды

Вирус птичьего гриппа впервые выявили на материковой части Антарктиды. Он поразил двух птиц-поморников. Мертвых пернатых обнаружили неподалеку от аргентинской научно-исследовательской станции Примавера на Антарктическом полуострове.

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Исследование показало, что птицы инфицированы штаммом H5N1. Это первый подтвержденный случай на континенте.

Ученые отметили, что высокопатогенный вирус достиг Антарктиды, несмотря на расстояние и естественные барьеры, которые отделяют его от других материков. Вероятно, переносчиками стали перелетные птицы.

Крупнейшая вспышка H5N1 началась в 2021 году и с тех пор стала причиной гибели миллионов диких птиц. Она распространилась на все континенты, кроме Океании.

Птичий грипп достиг антарктического региона в октябре 2023 года. Его выявили на субантарктических островах. Вирус идентифицировали на британской заморской территории Южная Джорджия и Южных Сандвичевых островах, примерно в 1600 км от материковой части Антарктиды. Также он достиг Фолклендских островов, сообщает The Guardian.

Первыми от птичьего гриппа стали массово погибать чайки, поморники и крачки, затем болезнь распространилась на альбатросов, пингвинов и антарктических глупышей. Грипп также опасен для млекопитающих – им болели морские слоны и морские котики. Зарегистрированы случаи и в Арктике – был найден погибший от птичьего гриппа белый медведь.

Ученые заявили о высоком риске распространения птичьего гриппа в Антарктиде. Они закрыли ряд объектов дикой природы, но отметили, что препятствовать передаче вируса в естественных условиях очень сложно.

«Вспышка должна будет разрешиться естественным путем», – отметили эксперты.