Глобальная версия Honor Magic 6 Pro дебютировала на MWC 2024

Сегодня на выставке MWC 2024 в Барселоне компания Honor представила глобальную версию своего флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro, который вышел в Китае ещё в середине января 2024 года.

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Характеристики

Напомним, Honor Magic 6 Pro имеет 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800×1280 пикселей (453 ppi), поддерживающий частоту обновления от 1 до 120 Гц, ШИМ 4320 Гц, и соотношение сторон 19,69:9. Максимальная яркость достигает 5000 нит, а также поддерживается технология Dolby Vision. Дактилоскопический сканер интегрирован непосредственно под дисплеем.

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В основе производительности гаджета лежит чипсет Snapdragon 8 Gen 3, сопровождаемый GPU Adreno 750. Емкость аккумулятора достигает 5600 мАч, обеспечивая поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 66 Вт с использованием чипа Honor E1.

Основная камера представлена тройным модулем:

Главный датчик на 50 Мп с переменной светосилой от f/1.4 до f/2.0, размером 1/1,3" и технологией оптической стабилизации изображения (OIS).

Широкоугольный объектив на 50 Мп с апертурой f/2.0, автофокусом (включая макрофотографию с расстоянием фокусировки 2,5 см) и углом обзора 122°.

Телефото-объектив на 180 Мп с перископической оптикой, апертурой f/2.6, оптическим увеличением в 2,5 раза, цифровым зумом до 100х и также поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).

Для селфи предусмотрен датчик на 50 Мп и датчик глубины TOF с апертурой f/2.0.

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Смартфон также обеспечивает поддержку двух nano SIM-карт, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, наличие ИК-порта, стереодинамиков с технологией DTS:X Ultra, и имеет защиту от пыли и влаги IP68. Размеры Honor Magic 6 Pro составляют 162,5×75,8×8,9 мм, а вес варьируется в зависимости от материала корпуса: 229 грамм для стекла и 225 грамм для кожи.

Сразу с анонсом для глобального рынка Honor Magic 6 Pro прошел тестирования от DxOMark. Смартфон занял первые места в тестах экрана, аккумулятора и фронтальной камеры DxOMark.

Цена и дата поступления в продажу

Предзаказ в Европе уже стартовал. Глобальную версию Honor Magic 6 Pro (черный и зеленый цвет) с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти оценили в 1299 евро. Открытые продажи начнутся 1 марта.

Также в Европе выходит и Honor Magic V2 RSR (Porsche Design). Смартфон поступит в продажу 18 марта по следующим ценам: