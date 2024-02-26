Искусственный интеллект научили отличать мужской мозг от женского

Ученые из Стэнфордского университета при помощи искусственного интеллекта сумели выявить особенности работы мозга у мужчин и женщин. Оказалось, что мужчины более способны к пространственному ориентированию, а у женщин лучше развиты память и фантазия. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

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Модель искусственного интеллекта была обучена с помощью данных МРТ-сканирования мозга более 1500 тысяч человек. Программа анализировала большие объемы снимков, что позволило выработать определенный алгоритм понимания особенностей работы мозга в зависимости от пола человека. В результате такого обучения модель ИИ научилась определять «половую принадлежность» мозга с точностью до 90%.

Искусственный интеллект обнаружил различия в полосатом теле и лимбической системе мозга, участвующих в регуляции эмоционально-мотивационного поведения, научения, памяти, решении стратегических задач и планировании.

Оказалось, что у женщин более сильные связи между областями мозга, связанными с эмоциями и социальным познанием. Это может объяснить, почему женщины, как правило, более чутки к социальным сигналам и лучше распознают эмоции других людей. Также ИИ выявил, что у женщин лучше развиты память, фантазия и прогностические способности. Мужчины оказались более способными к пространственному ориентированию и подкованными в технических вопросах.