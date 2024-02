Искусственный интеллект научили отличать мужской мозг от женского

Ученые из Стэнфордского университета при помощи искусственного интеллекта сумели выявить особенности работы мозга у мужчин и женщин. Оказалось, что мужчины более способны к пространственному ориентированию, а у женщин лучше развиты память и фантазия. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).