Xiaomi выпустила глобальные версии Pad 6S Pro, Watch 2, Watch S3 и Band 8 Pro

На MWC 2024 в Барселоне Xiaomi представила несколько новых носимых устройств: смарт-часы Xiaomi Watch 2 и Xiaomi Watch S3, а также фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro.

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Xiaomi Pad 6S Pro

Особенности Xiaomi Pad 6S Pro включают 12,4-дюймовый IPS-экран с 12-битной панелью, разрешением 3048×2032 пикселей и поддержкой частоты обновления до 144 Гц, а также HDR10 и Dolby Vision, обеспечивающие яркость до 900 нит. Внутри работает процессор Snapdragon 8 Gen 2, с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Встроено 6 динамиков для качественного звучания.

Xiaomi Watch 2

Xiaomi Watch 2 оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и яркостью до 600 нит. Работают часы на базе процессора Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 495 мАч, который, как утверждается, обеспечивает до 65 часов автономной работы.

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Функция дистанционного управления камерой на Xiaomi Watch 2 позволяет пользователям просматривать видоискатель своего смартфона Xiaomi прямо на дисплее часов, что помогает им настроить рамку и настройки перед тем, как щелкнуть фотографию или записать видео. Часы также имеют сенсоры для мониторинга пульса и SpO2, и поддерживают L1+L5 GNSS, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS и имеют рейтинг водонепроницаемости 5АТМ. Устройство работает под управлением Google Wear OS.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466×466 пикселей. Часы имеют алюминиевый корпус со сменной рамкой из нержавеющей стали. Часы поддерживают вызовы по Bluetooth и оснащены сенсорами для измерения пульса, SpO2, качества сна, менструальные циклы и т. д. GPS здесь нет. Часы оснащены аккумулятором ёмкостью 486 мАч, который, как утверждается, обеспечивает до 15 дней автономной работы.

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Хотя часы очень похожи на Xiaomi Watch 2 и Watch 2 Pro, следует отметить, что, в отличие от этих двух устройств, Watch S3 не работают под управлением ОС Google Wear OS. Вместо этого используется HyperOS. Это означает отсутствие загружаемых приложений.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 8 Pro получил 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 336×480 пикселей, частотой обновления 60 Гц и защитой Corning Gorilla Glass Victus. Поддерживаются более 200 циферблатов. Band 8 Pro оснащён новыми и более точными датчиками сердечного ритма, кислорода в крови (SpO2), а также встроенными GPS и NFC. Поддерживаются более 150 спортивных режимов.

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Устройство имеет рейтинг 5ATM и поддерживает подключение GNSS и Bluetooth 5.3. Время автономной работы достигает 14 дней (289 мАч). Фитнес-трекер совместим с устройствами под управлением Android 8.0 или iOS 12.0 и выше.

Сроки выхода, цвета и цена

Все устройства уже доступны на нескольких европейских рынках Новинки предлагаются в чёрном и серебристом цветах.