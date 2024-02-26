Смартфоны Honor X9b и Poco X6 Pro сравнили по быстродействию

В одном из выпусков на YouTube-канале i4UNBOX эксперт выяснил, какой телефон быстрее работает и обладает лучшими камерами: Poco X6 Pro или Honor X9b. По цене эти модели примерно равны.

Из двух устройств быстрее запустился Poco X6 Pro, который работает на Dimensity 8300 Ultra. Что касается процессора у Honor X9b, то это Snapdragon 6 Gen 1. В AnTuTu первый из них набирает более 1 миллиона баллов, тогда как Snapdragon — всего 400 с лишним тысяч.

Системные приложения вроде «Настроек», «Галереи» открываются на обоих смартфонах одновременно. То же самое касается, например, Google Chrome, YouTube. При этом Poco чуть быстрее запускает Play Market.

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

i4UNBOX

Естественно, в играх Poco в основном тоже обходит Honor (в Genshin Impact, Call of Duty и др.). Правда, Angry Birds 2 запустилась быстрее на Honor.

Что касается скорости загрузки приложений из Play Market, то она выше у Honor. А вот из сторонних ресурсов быстрее скачивает файл с приложением уже Poco.