Бабочки и мотыльки обладают очень стабильным набором хромосом

Исследование более 200 геномов бабочек и мотыльков показало, что количество их хромосом почти не изменилось за 250 миллионов лет. Это удивительно, ведь сегодня в мире существует более 160 тысяч видов этих насекомых. Работа опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution.

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Бабочки составляют 10% от всех описанных видов животных. Они играют важную роль во многих экосистемах, в том числе как опылители. В новом исследовании ученые проанализировали 210 геномов современных представителей отряда бабочек. Оказалось, что их хромосомы происходят от 32 предковых хромосомных групп, которые биологи назвали мерианскими элементами (Merian elements). Эти группы не поменялись у большинства видов бабочек за последние 250 миллионов лет.

Действительно значимым стало древнее генетическое событие — слияние двух хромосом. Именно из-за этого у большинства видов отряда сегодня 31 хромосома. Однако у некоторых видов геном изменился. Например, исключением стали бабочки Lysandra и Pieris. Исследователи также обнаружили, что не только хромосомы оказались очень стабильными, но и порядок генов внутри них не изменился.

«Хромосомы большинства современных бабочек и мотыльков можно проследить непосредственно до 32 предковых элементов, которые присутствовали 250 миллионов лет назад. Поразительно, что, несмотря на обширную диверсификацию видов, их хромосомы остались удивительно нетронутыми. Это бросает вызов идее о том, что стабильные хромосомы могут ограничивать разнообразие видов. Действительно, эта особенность может стать основой для широкого разнообразия группы. Мы надеемся найти подсказки в редких группах, которые уклонились от этих правил», — рассказала Шарлотта Райт из Института Сенгера.