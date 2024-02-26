VK запустил бета-версии генеративного ИИ в своих сервисах

VK внедрил в свои сервисы "Почта", "Облако", "Заметки" и "Календарь Mail.ru " бета-версии новых функций с собственной генеративной нейросетевой моделью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Новые возможности, использующие искусственный интеллект, появились в "Почте", "Облаке", "Заметках" и "Календаре Mail.ru". Бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью расширили возможности сервисов VK. Их основные задачи - помочь пользователю с рутиной, генерировать креативные идеи, а также облегчить работу с большими письмами", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в компании, в "Почте Mail.ru"нейросеть составит краткий пересказ входящего письма и выделит главные мысли, в "Облаке Mail.ru"и "Заметках Mail.ru"искусственный интеллект поможет создать текст на любую заданную тему, сгенерировать идеи и написать пост для социальных сетей. В свою очередь, искусственный интеллект в "Календаре" поможет придумать креативное поздравление с предстоящим днем рождения коллег или близких.