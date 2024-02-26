Honor анонсировала ноутбук MagicBook Pro 16

HONOR в рамках технологической выставки MWC 2024, проходящей в Барселоне, анонсировала свой новейший ноутбук MagicBook Pro 16.

© «Российская газета»

Гаджет получил технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые обеспечивают бесшовное использование экосистемных устройств под управлением разных операционных систем, а также синхронизацию уведомлений и продуктивную работу с приложениями и файлами на ноутбуках, планшетах и смартфонах.

Продукт был представлен в рамках новой стратегии компании, направленной на повсеместное применение ИИ.