Honor анонсировала ноутбук MagicBook Pro 16

HONOR анонсировала свой новейший ноутбук MagicBook Pro 16
HONOR в рамках технологической выставки MWC 2024, проходящей в Барселоне, анонсировала свой новейший ноутбук MagicBook Pro 16.
Гаджет получил технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые обеспечивают бесшовное использование экосистемных устройств под управлением разных операционных систем, а также синхронизацию уведомлений и продуктивную работу с приложениями и файлами на ноутбуках, планшетах и смартфонах.
Продукт был представлен в рамках новой стратегии компании, направленной на повсеместное применение ИИ.
Ноутбук должен поступить в продажу во втором квартале этого года. Он будет доступен в двух цветах: белом и полночном черном.