Мигрирующим животным грозит вымирание из-за деятельности человека

Мигрирующим видам грозит исчезновение, гласит доклад агентства ООН. Каждый пятый из 1189 видов, указанных в Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS), сталкивается с сокращением численности.

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Под угрозой находятся представители самых разных групп: сухопутные и морские млекопитающие, рыбы, хищные птицы и даже насекомые. Популяция 44% изученных видов снижается. Наибольшую тревогу у ученых вызвало состояние мигрирующих рыб: вымирают 97% из них.

Отчет стал первым документом, в котором оценивается статус мигрирующих видов. Авторы пришли к выводу, что главную опасность для них представляют чрезмерная эксплуатация и разрушение человеком естественной среды обитания. Строительство дорог и инфраструктуры, сельское хозяйство нарушают пути миграции видов, мешая животным завершать свои маршруты.

Около 58% важных для мигрирующих видов мест сталкиваются с «неприемлемым уровнем давления со стороны человека», заявили в CMS. Видам также угрожают изменение климата и загрязнение окружающей среды. Рост температур может привести к тому, что животным придется совершать более дальние путешествия и перемещаться в разное время года, что лишит их возможности найти партнеров для размножения.

Впрочем, у 14 видов отмечаются положительные тенденции. Это, в частности, голубые и горбатые киты, сообщает сайт CMS.