Представлен смартфон с аккумулятором на 28 000 мАч

Помните смартфон с батареей на 18 000 мАч? Avenir Telecom снова удивляет, представляя Energizer Hard Case P28K с аккумулятором на 28 000 мАч! Забудьте о зарядке на целую неделю!

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Этот монстр с IP69-защитой создан для приключений. 122 часа разговоров, 94 дня в режиме ожидания — Hard Case P28K не подведет.

Правда, за автономность, как и за все в этой жизни, придется платить. Толщина 27.8 мм и вес 570 г — это в 3 раза больше, чем у того же iPhone 15!

The Verge

Внутри всё скромно: MediaTek MT6789, 8GB RAM, 256GB памяти, Android 14, 6.78" LCD-экран и тройная камера. 5G не завезли.