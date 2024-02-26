$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Производитель смартфонов Nokia выпустит розовую раскладушку куклы Барби

Если вы задавались вопросом, когда бренды наконец перестанут пытаться заработать на увлечении куклой Барби, ответ таков: это случится не скоро.

Nokia выпустит розовую раскладушку куклы Барби
© Engadget

HMD, который в последние годы производит смартфоны Nokia, объявил на MWC 2024 о партнерстве с Mattel для выпуска официального раскладного телефона Барби летом этого года.

Он будет розовым. Конечно же, с ноткой «блеска». Эстетически он звучит очень похоже на оригинальный ярко-розовый Motorola Razr начала двухтысячных.

Это будет кнопочный телефон, а не смартфон, и HMD рекламирует его как аксессуар, ориентированный на «стиль, ностальгию и необходимый цифровой детокс».

Пока производитель Nokia не раскрыл много дополнительной информации о нем, такой как цена или реальные фотографии, но компания говорит, что планирует представить раскладной телефон Барби на MWC, так что мы, вероятно, увидим больше информации об этом в течение недели.

Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости