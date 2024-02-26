Nokia выпустит розовую раскладушку куклы Барби

Если вы задавались вопросом, когда бренды наконец перестанут пытаться заработать на увлечении куклой Барби, ответ таков: это случится не скоро.

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HMD, который в последние годы производит смартфоны Nokia, объявил на MWC 2024 о партнерстве с Mattel для выпуска официального раскладного телефона Барби летом этого года.

Он будет розовым. Конечно же, с ноткой «блеска». Эстетически он звучит очень похоже на оригинальный ярко-розовый Motorola Razr начала двухтысячных.

Это будет кнопочный телефон, а не смартфон, и HMD рекламирует его как аксессуар, ориентированный на «стиль, ностальгию и необходимый цифровой детокс».