В новосибирском Академгородке запустили суперкомпьютер

Открытие суперкомпьютера «Сергей Годунов», который способен моделировать эпидемиологические, экологические и социальные процессы, состоялось в новосибирском Академгородке, говорится на сайте правительства региона.

Церемония официального открытия суперкомпьютера прошла в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН (ИМ СО РАН). Свое название он получил в память об известном советском и российском математике Сергее Константиновиче Годунове. Общая производительность компьютера составляет 54,4 терафлопс (триллионов операций в секунду).

По данным ИМ СО РАН, уже в 2024 году на средства гранта, направленного на обновление приборной базы ведущих организаций в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты», суперкомпьютер модернизируют. В результате чего пиковая производительность вычислительной системы вырастет более чем в два раза и достигнет 120,4 терафлопс.

«У нас появилась возможность решать мультидисциплинарные задачи, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем», – сказал и.о. директора ИМ СО РАН Андрей Миронов.

По его словам, на суперкомпьютере проводятся вычисления по критически важным проблемам и задачам в сфере использования искусственного интеллекта, среди них вычисления в области медицинской томографии, природоподобных технологий, построения сценариев развития системы биосфера-экономика-социум, изменения климата и другие.