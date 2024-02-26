Создано универсальное противоядие

Ученые Исследовательского института Скриппса в США создали универсальное средство от яда, которое блокирует действие токсинов, вырабатываемых различными аспидовыми змеями, обитающими в Африке, Азии и Австралии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

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Противоядие представляет собой человеческое антитело, которое действует против основных токсических молекул, содержащихся в составе яда многочисленных видов змей. Эти молекулы относятся к типу белков, называемых трехпальцевыми нейротоксинами (3FT), и содержит небольшие участки, одинаковые у разных видов семейства аспидовых змей.

Исследователи поместили 16 генов различных 3FT в клетки млекопитающих, которые затем произвели токсины. После этого ученые обратились к библиотеке, содержащей более 50 миллиардов различных человеческих антител, и проверили, какие из них связываются с белком 3FT многополосного крайта (Bungarus multicinctus), который имел наибольшее сходство с 3FT других крайтов. Это сузило поиск до 3800 антител.

Затем ученые протестировали оставшиеся антитела, чтобы увидеть, какие из них также распознают четыре других варианта 3FT. Среди 30 антител, выявленных в ходе этого скрининга, одно — 95Mat5 — выделилось тем, что сильнее всех взаимодействовало со всеми вариантами токсина. Эксперименты показали, что мыши, которым вводили антитело, имели защиту против яда многополосного крайта, индийской плюющейся кобры, черной мамбы и королевской кобры.