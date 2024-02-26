Представлен самый маленький в мире 5G-роутер AirLink XR60

Semtech, поставщик высокопроизводительных полупроводников, систем IoT и услуг облачных подключений, объявила о выпуске AirLink XR60, самого маленького в мире защищенного маршрутизатора 5G.

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AirLink XR60 предназначен специально для таких отраслей, как общественная безопасность и коммунальное хозяйство, где надежная связь в экстремальных условиях имеет решающее значение. Его сверхкомпактный дизайн позволяет легко интегрировать устройство в ограниченное пространство, а прочная конструкция обеспечивает устойчивость к ударам, вибрации, экстремальным температурам и влажности. Кроме того, устройство имеет сертификат C1D2 и резервирование питания для повышения эксплуатационной надежности.