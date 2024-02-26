Meizu 21 Pro может стать последним смартфоном компании

Meizu, возможно, представит свой последний флагманский смартфон Meizu 21 Pro 29 февраля. Этот запуск состоится в тот момент, когда компания столкнулась со снижением доли рынка и вопросами, связанными с ее будущей приверженностью рынку смартфонов.

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Ранее являвшаяся крупным игроком, особенно в Китае, Meizu столкнулась с трудностями в борьбе с такими гигантами индустрии, как Apple и Samsung. В недавних сообщениях даже высказывалось предположение, что компания может вообще отказаться от смартфонов, сосредоточившись исключительно на разработке искусственного интеллекта.