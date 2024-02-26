Honor анонсировала недорогой планшет Pad 9 за пределами Китая

На выставке MWC 2024 компания Honor представила новинку — планшет Honor Pad 9, который пополнил международный ассортимент бренда.

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Теперь устройство стоит в одном ряду с другими устройствами, такими как ноутбук MagicBook Pro 16 и смартфон Magic 6 Pro.

Планшет отличается стройным корпусом, весом 555 г и толщиной 6.96 мм, выделяющимся уникальным дизайном с центральной задней камерой.

Он оснащен 12.1-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K LCD, обеспечивающим высокое соотношение экрана к корпусу и частоту обновления, а также сертификатом TÜV Rheinland для защиты глаз, обеспечивая комфортный просмотр.

Питаемый процессором Snapdragon 6 Gen 1 SoC и оснащенный 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя, Honor Pad 9 обещает плавную работу.

Работая на базе MagicOS 7.2 на основе Android 13, новинка предлагает улучшенную конфиденциальность и безопасность. Аккумулятор устройства на 8300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт, предназначенную для продолжительного использования без частых подзарядок.