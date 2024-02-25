Поставки 5G-смартфонов перешагнули рубеж в 2 миллиарда штук

По данным Counterpoint Research, мировой рынок смартфонов 5G достиг значительного рубежа: в четвертом квартале 2023 года общий объем поставок превысит 2 миллиарда единиц. Это достижение, достигнутое менее чем за пять лет, является самым быстрым по сравнению с предыдущими поколениями, такими как 4G и 3G, которым потребовалось минимум шесть лет для достижения того же рубежа.

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Почти 70% поставок 5G приходится на развитые рынки, такие как Китай, США и Западная Европа. На долю Apple и Samsung приходится более 1 млрд поставленных 5G-смартфонов, что свидетельствует об их сильной доле на рынке в сегменте 5G.

Выпуск первых смартфонов iPhone с поддержкой 5G в серии iPhone 12 значительно ускорил процесс внедрения, если верить аналитикам, и в 4 квартале 2020 года квартальные поставки впервые превысили 100 миллионов единиц.