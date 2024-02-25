Представлен ИИ-робот, выражающий эмоции и подстраивающийся под пользователя

Стартап Limibit запустил на Kickstarter кампанию для финансирования своего робота Doly со встроенным искусственным интеллектом. Он умеет выражать эмоции, адаптироваться к поведению пользователя и многое другое, пишет портал Hi-Tech Mail.Ru.

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Doly отличается от других ИИ-роботов своей способностью чувствовать, реагировать и саморазвиваться в зависимости от взаимодействия с человеком. Робот может реагировать на прикосновения, играть с пользователем, выполнять голосовые команды, а также менять цвет своих глаз и запускать разные анимации на глазах. Характер и эмоции Doly формируются на основе отношения пользователя к нему.

По заявлению производителей, Doly не только развлекает и помогает в повседневных делах, но и способствует развитию STEM-навыков (наука, технология, инженерия и математика). Робот подойдет для пользователей с любым уровнем знаний в программировании, так как он поддерживает платформу Blocky, языки С++ и Python. Кроме того, обещает постоянно обновлять программное обеспечение Dolly и планирует встроить в него ChatGPT.

Doly оснащен 8-мегапиксельной камерой для распознавания лиц и стереодинамиками для общения. Система распознавания речи робота основана на естественном языке и позволяет ему выполнять различные задачи, такие как установка таймера или выдача прогноза погоды. Система работает автономно, не отправляя данные на сервера, что обеспечивает приватность пользователя.

Предзаказать Doly сейчас можно на Kickstarter по цене от $299 (около 27,7 тыс. руб.). Доставить робота покупателям обещают в августе.