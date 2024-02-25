Samsung представит принципиально новое для себя устройство Galaxy Ring

Samsung представит смарт-кольцо Galaxy Ring на MWC 2024 до конца февраля
Samsung анонсировала презентацию «умного» кольца Galaxy Ring на международной выставке MWC 2024, которая пройдет с 26 по 29 февраля в Барселоне. Об этом говорится на сайте компании.
Samsung впервые показала Galaxy Ring в коротком тизере в прошлом месяце во время презентации флагманских смартфонов Galaxy S24. Кольцо Galaxy Ring станет частью линейки устройств Intelligent Health, которые предложат пользователям устройства для отслеживания своих физических показателей с помощью искусственного интеллекта.
Ожидается, что кольцо будет мониторить различные показатели здоровья, такие как частота сердечных сокращений, уровень стресса, качество сна и другие. Таким образом, Galaxy Ring станет компактным аналогом смарт-часов или фитнес-трекеров, которые Samsung выпускает уже не первый год.
Подробности о характеристиках, цене и дате выхода Galaxy Ring пока не раскрываются. Предполагается, что на MWC 2024 будет представлен прототип устройства, так как релиз устройства запланирован на более поздний срок.
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