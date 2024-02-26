Крупное обновление Windows 11 не запустится на старых компьютерах

Плохая новость для владельцев старых компьютеров: грядущее крупное обновление Windows 11 (24H2) не запустится на их устройствах.

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Microsoft официально добавила SSE4.2 — набор инструкций, выпущенный 16 лет назад, — в список обязательных требований.

Что это значит? Если ваш процессор не поддерживает SSE4.2, Windows 11 24H2 не установится. Грустно, но это логично: новые функции требуют более современных «мозгов».

Стоит ли паниковать? Не совсем. Во-первых, большинство компьютеров, выпущенных после 2008 года, должны иметь SSE4.2. Во-вторых, даже если ваш ПК не соответствует требованиям, вы всё равно сможете использовать Windows 11 22H2.

Но есть нюанс: Microsoft постепенно прекратит поддержку старых версий Windows 11. Это значит, что со временем ваш компьютер станет более уязвимым к вирусам и другим угрозам.